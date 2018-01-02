تسجيل الدخول

الوطن

الجزائر: مقتل 91 إرهابيا وتوقيف 40 آخرين في 2017

منذ 48 دقيقة
كتب: وكالات
الجزائر: مقتل 91 إرهابيا وتوقيف 40 آخرين في 2017

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الثلاثاء، أن قوات الجيش قتلت 91 إرهابياً وأوقفت 40 آخرين في عمليات متفرقة خلال العام 2017. ووفق حصيلة سنوية نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، "قام 30 إرهابياً بتسليم أنفسهم، خلال العام الماضي، فيما تمكنت قوات الجيش من توقيف 212 عنصراً داعمًا للجماعات الإرهابية و11 تاجر أسلحة وعثرت على 6 جثث لإرهابيين"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وحسب ذات المصدر تم خلال الفترة نفسها تدمير 408 مخابئ للجماعات الإرهابية و9 ورش لصناعة الأسلحة، يضاف إلى ذلك حجز 42.4 قنطاراً من المواد الكيماوية المعدة لصناعة المتفجرات إلى جانب ترسانة من الأسلحة.

وتخوض قوات الأمن الجزائرية، منذ تسعينات القرن الماضي، مواجهات مع جماعات توصف بـ"الجهادية"، يتقدمها حاليًا تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إلاّ أن نطاق نشاط تلك الجماعات انحصر بعيدًا عن المدن، في المناطق الجبلية، شمالي البلاد.ودفعت الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، بعشرات الآلاف من أفراد الجيش إلى حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر جنوبا، وليبيا في الجنوب الشرقي، لمواجهة ما تسميه "تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح" من هذه الدول التي تعيش فوضى أمنية.

وتعد محافظات وسط البلاد من أهم معاقل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وكذا تنظيم "جند الخلافة" الموالي لداعش، حسب خبراء أمنيين جزائريين.وتقول السلطات الجزائرية إنها تواجه حاليًا "بقايا جماعات إرهابية"، من دون ذكر عدد منتسبيها، كما أطلقت في عدة مناسبات نداءات لعناصرها من أجل تسليم أنفسهم والاستفادة من قانون للعفو صدر العام 2005. -

أخبار متعلقة

"سوناطراك": خطط الغاز الصخري في الجزائر ستستغرق وقتا

"سوناطراك": خطط الغاز الصخري في الجزائر ستستغرق وقتا

تحتاج الجزائر إلى استغلال مواردها من الغاز الصخري للتعويض عن قفزة في الاستهلاك المحلي للطاقة تؤدي لتقليص صادراتها الحيوية، لكن تطوير القطاع سيستغرق وقتا ويتطلب
الجزائر تخصص 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة

الجزائر تخصص 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة

خصصت السلطات الأمنية الجزائرية 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بما في ذلك أماكن إقامة الحفلات الثقافية والترفيهية، والمنشآت الحساسة في البلاد،
الجزائر تقرر "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية

الجزائر تقرر "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية

اعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى السبت، ان الحكومة قررت "حجز" الصفقات العمومية لصالح الشركات المحلية، حفاظا على الاموال بالعملات الاجنبية في ظل الازمة
فوز مدرستي الجزائر والشركة في الوادي الجديد بكأس التميز

فوز مدرستي الجزائر والشركة في الوادي الجديد بكأس التميز

فازت مدرستي الجزائر الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشركة الابتدائية المشتركة بإدارة الخارجة التعليمية في محافظة الوادي الجديد، بكأس التميز ضمن مسابقة

التعليقات

«نافع».. الشيطان الكامل والملاك البرىء؟!

الأكثر قراءة

عاجل