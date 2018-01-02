الجزائر: مقتل 91 إرهابيا وتوقيف 40 آخرين في 2017

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الثلاثاء، أن قوات الجيش قتلت 91 إرهابياً وأوقفت 40 آخرين في عمليات متفرقة خلال العام 2017. ووفق حصيلة سنوية نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، "قام 30 إرهابياً بتسليم أنفسهم، خلال العام الماضي، فيما تمكنت قوات الجيش من توقيف 212 عنصراً داعمًا للجماعات الإرهابية و11 تاجر أسلحة وعثرت على 6 جثث لإرهابيين"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وحسب ذات المصدر تم خلال الفترة نفسها تدمير 408 مخابئ للجماعات الإرهابية و9 ورش لصناعة الأسلحة، يضاف إلى ذلك حجز 42.4 قنطاراً من المواد الكيماوية المعدة لصناعة المتفجرات إلى جانب ترسانة من الأسلحة.

وتخوض قوات الأمن الجزائرية، منذ تسعينات القرن الماضي، مواجهات مع جماعات توصف بـ"الجهادية"، يتقدمها حاليًا تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إلاّ أن نطاق نشاط تلك الجماعات انحصر بعيدًا عن المدن، في المناطق الجبلية، شمالي البلاد.ودفعت الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، بعشرات الآلاف من أفراد الجيش إلى حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر جنوبا، وليبيا في الجنوب الشرقي، لمواجهة ما تسميه "تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح" من هذه الدول التي تعيش فوضى أمنية.

وتعد محافظات وسط البلاد من أهم معاقل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وكذا تنظيم "جند الخلافة" الموالي لداعش، حسب خبراء أمنيين جزائريين.وتقول السلطات الجزائرية إنها تواجه حاليًا "بقايا جماعات إرهابية"، من دون ذكر عدد منتسبيها، كما أطلقت في عدة مناسبات نداءات لعناصرها من أجل تسليم أنفسهم والاستفادة من قانون للعفو صدر العام 2005. -