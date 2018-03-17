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الوطن

تأبين الفريق "أبو شناف" رئيس الأركان الأسبق بقصائد شعراء بادية المنيا

منذ 32 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تأبين الفريق "أبو شناف" رئيس الأركان الأسبق بقصائد شعراء بادية المنيا

جانب من تابين الفريق ابو شناف

القي عددًا من شعراء البادية في المنيا، مجموعة من القصائد الشعرية المتنوعة لتأبين الفريق صفي الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية، مساء الأحد الماضي.

وتوجه وفد من شعراء البادية، ضم كل من: الدكتور أبو الفتوح البرعصى الباحث ورئيس نادى أدب بادية المنيا والصعيد، طه على سالم، جمال أبو غرارة، مديحة ممدوح، ممدوح عناني، إلى مسقط رأس الفقيد "أبو شناف" بقرية صفط الغربية، لأداء واجب العزاء وتأبينه بقصائد شعرية لدوره العظيم تجاه الوطن والقوات المسلحة.

استعرض أبو الفتوح البرعصي، سيرة ومسيرة الفقيد ودوره البارز فى خدمة الوطن، مؤكدًا أنه سيقام ضمن خطة نادى أدب البادية، ندوة وأمسية شعرية خاصه حول سيرة ومسيرة الفريق صفى الدين أبو شناف، لأنه أحد رموز العسكرية المصرية، وومن أبناء بادية المنيا، وذلك فى شهر أبريل المقبل بمسقط رأسه بقرية صفط الغربيه.

وألقى الشاعر فتحي الطروي كلمة عزاء بمجموعة من الآبيات الشعرية ناعيًا فيها الفقيد، تلاها كلمة القاص والأديب وشوقى السباعى الذي استعرض ملامح من شخصية الفقيد، أعقبها عزاء أدباء أبوقرقاص قدمه الشاعر أسامة أبو النجا، وقدم العنانى كلمة عزاء الإقليم، كما قدم العزاء الشاعر طة على سالم القائم بتسيير أعمال مدير عام  فرع ثقافة المنيا، وعزاء شعراء سمالوط قدمة الدكتور محمد رشدى عبد الباسط، واختتم واجب العزاء بقصيدة بدوية قدمها الشاعر فتحى أبو قشش.

 

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