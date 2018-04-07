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الوطن

بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر عبدالمنعم يعود لبرنامجه الليلة

منذ 18 دقيقة
كتب: ضحى محمد
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر عبدالمنعم يعود لبرنامجه الليلة

تامر عبدالمنعم

قدم الفنان تامر عبدالمنعم، رسالة شكر لكل محبيه ومتابعيه، بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال تامر عبدالمنعم، "أشكر كل من سأل عن صحتي وحالتي لقد تجاوزت الأزمة الصحية وأيضًا الأزمة القانونية وألقاكم الليلة على الهواء مباشرة العاصمة على العاصمة 11 مساءً، ولا عزاء للشامتين والويل كل الويل للكاذبين".

يُذكر أن تامر عبدالمنعم، كان تعرض منذ أيام لحادث سير في أثناء قيادته لدراجته النارية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد أن أصيب بخلع في الكتف وانزلاق بالظهر وبعض السحجات وجروح في أماكن متفرقة بالجسد.

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