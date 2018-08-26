أمر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، بتنكيس الأعلام الأمريكية حداداً على وفاة السيناتور الأمريكى، جون ماكين، الوجه غير التقليدى فى السياسة الأمريكية، عن عمر 81 عاماً، إثر إصابته بسرطان فى الدماغ.

واقترح زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إطلاق اسم «ماكين» على أحد مبانى المجلس تكريماً له، فيما نعاه الرئيس السابق، باراك أوباما، عبر «تويتر» قائلا: «أنا وجون ماكين ننتمى لأجيال مختلفة، ولكل منا مرجعيته الخاصة، وتنافسنا فى قمة الهرم السياسى، لكن لدينا قاسم مشترك وهو الإخلاص لشىء أسمى وهو المُثل العليا، التى حارب من أجلها أجيال من الأمريكيين، لقد رأينا هذا البلد كمكان يمكن أن يكون فيه أى شىء ممكناً، والمواطنة هى التزامنا الوطنى لضمان بقائها إلى الأبد على هذا النحو». ووصف الرئيس الجمهورى الأسبق، جورج بوش الابن، «ماكين» بـ«رجل ذى قناعة عميقة ووطنى لأعلى درجة».

اقتراح بإطلاق اسمه على مبنى بـ«الشيوخ».. ومحللون: مؤسس «داعش»

ورغم الاحتفاء بـ«ماكين» داخلياً فى الولايات المتحدة، فإن عدداً كبيراً من المحللين فى الشرق الأوسط ينظر إليه باعتباره «سبباً فى ويلات الحروب التى اندلعت فى المنطقة»، واتهمه البعض بأنه مؤسس تنظيم «داعش» الإرهابى والجيش السورى الحر، الذى يشمل فصائل إرهابية متطرفة، بجانب هجومه العنيف على مصر والحكومات المتعاقبة فيها بعد ثورة 25 يناير 2011، ودعوته إلى وقف المساعدات الأمريكية لمصر للضغط على الحكومة.