أديب يكشف كواليس شراء آل شيخ "الأسيوطي": قلناله هتعمل إيه بتاسع الدوري

روى الإعلامي عمرو أديب، موقفًا جمعه بتركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال شراء الأخير نادي الأسيوطي المصري، قبل أن يتحول مسماه إلى "بيراميدز".

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "قلنا له هتعمل إيه بفريق في المركز التاسع، ولكن اللي حصل إن سنة عدت وبقى متصدر الدوري وكسب الأهلي والزمالك".

وأعرب "أديب" عن تمنيه بتكرار تجربة الخصخصة: "مكنتش متخيل إن بيراميدز هيكون عظيم كده".

وعن بطولة الدوري، قال مقدم البرنامج: "عندي إحساس إننا مش هنكسب الدوري إلا بمعجزة، يعني ربنا يكرم وليد أزارو مهاجم الأهلي وميجبش أهداف أو كينو ميلعبش تاني، وتحصل أشياء غير منطقية عشان الزمالك يكسب الدوري".