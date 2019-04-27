قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، إن "الأعياد والمناسبات خلقت النسيج المصري كما نراه اليوم"، مؤكدًا أن مصر سبيكة عصية على الكسر.

وأضاف، خلال حواره مع فضائية "EXTRA NEWS"، أن هناك تاريخ من الثقافة والأديان والعادات والتقاليد التي صنعت الثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن الأخيرة تتأثر بالثقافة الفرعونية والمسيحية والإسلام والثقافة العربية.

وتابع: "لدينا زخم وتراث مهم جدًا ولذلك فإن التفرقة بين المصريين صعب للغاية، بسبب وجود أرضية مشتركة بين المصريين، حيث سيخرجون للاحتفال بعيد سيناء وأعياد الربيع وغيرها سويًا، كما أن هناك عادات مشتركة بين المسلمين والمسيحيين في شهر رمضان".