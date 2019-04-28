قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، إن الهدف من قانون منع بث أي قناة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، يهدف إلى تنظيم المشهد الإعلامي، وليس المنع أو الحجب.

وأكد أن هناك قنوات بها مخالفات غير عادية للميثاق الشرفي الإعلامي والصحفي والمهني، وأخرى مخالفة للآداب العامة، فضلًا عن وجود قنوات تُحرض على العنف والكراهية والعنصرية، وتلك القنوات مّنصوص عليها في الدستور أنها ممنوعة.

وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن تلك القنوات تفتقد الجودة والهوية الثقافية المصرية، وتتضمن إعلانات تُخالف الآداب العامة والنظام العام، وكذلك تُخالف ما تُصدره وزارة الصحة، موضحًا أن الحل في تلك الأزمة هو الالتزام بما نص عليه القانون.

وأشار إلى أن التنسيق يجري على أعلى مستوى، من أجل تنظيم المشهد الإعلامي، حيث أن هدف "المجلس الأعلى" ليس منع القنوات أو حجبها أو عقابها، ولكن فقط تنظيم المشهد، فلا توجد دولة تترك ساحتها الإعلامية "سداح مداح لكل من هب ودب"، حيث أن هناك بعض القنوات في مصر تبث من شقق مغلقة، يُطلق عليها "قنوات بير السلم".