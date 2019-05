أعلن الجيش الباكستاني نجاحه في إطلاق صاروخ باليستي "أرض-أرض" قادر على حمل رأس نووية، وإصابة هدفه على بعد 1500 كيلومتر، في إطار تعزيز قدرات البلاد الدفاعية، وتلبية أهداف باكستان الاستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq