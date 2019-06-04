أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ووزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان مجددا، أن طوكيو وواشنطن ستعملان معا من أجل تنفيذ استراتيجية "إندو-باسيفيك" منطقة حرة ومفتوحة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم، أن أآبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفقدا الشهر الماضي سفينة قوة الدفاع الذاتي البحرية "كاجا" في خطوة تدل على قوة التحالف بين الدولتين، مضيفا أنه يأمل في تعميق العلاقات بين الجانبين؛ لتعزيز قدرات الردع والاستجابة.

بدوره، أكد شاناهان قوة العلاقات التي تربط واشنطن وطوكيو، وشدد على أهمية تعزيز هذه العلاقات لتعود بالنفع على البلدين، وقال شاناهان إنه ناقش مع مسؤولين من اليابان ودول أخرى كيفية تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، منوها بأهمية العمل مع الدول ذات الصلة لضمان التزام بيونج يانج بالعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولان أهمية المضي قدما في إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان بما في ذلك نقل محطة "فوتينما" الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية إلى منطقة "هينوكو" في مدينة "ناجو".