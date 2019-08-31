قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا توجد أي إملاءات من أي مسؤول على دار الإفتاء المصرية.

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة أشبه بالمظلة والمؤسسات أشبه بالتروس وجميعها متشابكة، وتعمل لخدمة هدف أسمى هي خدمة الوطن وحمايته.

وعن ما إذا كان تلقى أي اتصال خاص بالرؤية، أكد أن ذلك لم يحدث مطلقا، وأنه لا يوجد أي تنافر بين ما تقوم به دار الإفتاء في رؤية الهلال والعلم، بل الدار تتبع نظام توأمة بين العلم والتاريخ.

وأوضح أن زيادة عدد الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء شيء إيجابي ويؤكد الثقة بالدار.

وتابع: "مرت علينا فترة طويلة من الزمان فصلت المجموعات الإرهابية المتطرفة بين المجتمع والمؤسسات الدينية بالدولة واستهدافها، وهذا كان مدروسا من هذه الجماعات، حيث أقامت حاجزا كبيرا بين المؤسسات وبين الناس وأنشأت كيانات موازية".

وتابع: "عندما يأتي إليك هذا الإنسان الحيران ويطمئن إليك ويرغب في أن تعيده إلى الأمان ستكون في غاية السعادة.. عملت إحصاء وجدت إن اللي بيجيلي بيكتر، فدا يظهر إن فيه ثقة في المؤسسة، وبالتالي الثقة في مؤسسات الدولة التي أريد بشكل مدروس إنشاء حاجز بينها وبين الناس".