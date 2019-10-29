تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أعمال إنشاء كوبري الشرقاوية، بنسبة تنفيذ 40%.

ويهدف مشروع إنشاء الكوبري إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والسعادة والتعاون وقرى ميت نما ومنطي بالطريق الزراعي، وميدان المؤسسة في الاتجاهين.

ويساهم كوبري الشرقاوية العلوي الجديد في تيسير الحركة المرورية للمواطنين بحي غرب شبرا الخيمة، وإنهاء مشكلة التكدس المروري الذي كان يعاني منها أبناء المنطقة منذ سنوات طويلة، ويخدم قطاع كبير من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد، وخاصة منطقة الشرقاوية، وتبلغ تكلفة الكوبري 200 مليون جنيه، ويبلغ عرضه 9 متر، ويشمل 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويبلغ طول الكوبري للاتجاه المقبل من ميت نما إلى الطريق الزراعي 670 متر، ويبلغ طول الكوبري في الاتجاه المقبل من الطريق الزراعي إلى ميت نما 600 متر.

وشدد المحافظ على سرعة استكمال الأعمال حتى يتم التخفيف على المواطنين، وإنهاء أي تكدس مروري.