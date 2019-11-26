مراسل "الوطن" ببني سويف عن المدرسة الفارغة من الطلاب: مش بيهتموا بالتعليم

كشف عمرو رجب مراسل جريدة الوطن ببني سويف تفاصيل زيارة الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم المفاجئة لمدرسة لم يجد فيها طلاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال رجب إن زيارة نائب وزير التربية والتعليم للمحافظة كانت تشمل تفقد بعض المدارس بشكل محدد، ولكنه غير مسار الزيارة المحددة والمخطط لها، فاجأ أحد المدارس بالزيارة.

وأوضح رجب أن نائب وزير التعليم زار أحد المدارس الصناعية والتي يصل عدد طلابها لـ1100 طالب، وتفاجأ بأن عدد الحضور 100 طالب فقط ومتواجدين في فناء المدرسة، مشيرًا إلى أن نائب وزير التعليم تفاجئ بوجود معامل وغرف غير مستغلة.

نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة ببني سويف: الطلاب راحوا فين؟

وكشف رجب أن هذه المدرسة مخصصة للطلاب المتسربين بالتعليم ومن لم ينجحوا في الصف الثالث الإعدادي، مشيرًا إلى أن طلاب هذه المدرسة لا يبحثوا عن التعليم ولا يهتموا به.