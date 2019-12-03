سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، على حريق شب في معرض للموبيليا بحي مقبل في مدينة بني سويف دون حدوث إصابات أو حالات وفاة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من العميد عمرو عطية، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بأحد المعارض "محل تجاري" للموبيليا بالدور الأرضي في أحد الأبراج السكنية الكبيرة بمنطقة مقبل وسط مدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، حيث تمكنوا من السيطرة عليه، وإخماد النيران ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المحيطة.