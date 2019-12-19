فيديو.. "الداخلية" توجه قافلة إنسانية لسكان طريق الواحات

أوفدت وزارة الداخلية، ممثلة في "قطاع المشروعات والتنمية"، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، قافلة خدمية وإنسانية، تضم جميع التخصصات، لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطني "منطقة المساكن الأولى بالرعاية بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر– بالجيزة".

وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، فضلا عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من قاطني المنطقة.

ولاقى ذلك قبولا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.