تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعامل مع الحالات الطبية التي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2019، حيث استعرض تقريراً من الدكتور طارق الرفاعى، مُدير المنظومة، أشار إلى أن المنظومة رصدت 4862 شكوى واستغاثة خلال الشهر الجاري، تم فحصها، ودراستها، وتوجيهها، للجهات المُختصة لإتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 439 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية.

وقد تنوعت الحالات الطبية بين توفير أسرة عناية مركزة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات القلب والصدر، وجراحات الأورام، والجهاز الهضمي، وجراحات العيون، بالإضافة الى أمراض بجهاز المناعة، وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وإجراء جراحات لإصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، والتنسيق مع المجالس الطبية المُتخصصة لإستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحي، لافتاً إلى أن هذه الحالات لاقت استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمُستشفيات الجامعية، وهيئة الاسعاف المصرية.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي جانباً من الحالات التي تم التعامل معها خلال شهر ديسمبر 2019، منها استقبال استغاثة بشأن (ج.م.ا) مريض محجوز بمركز قلب مطروح يعانى من قصور بالشرايين التاجية، وتم عمل قسطرة تشخيصية للحالة وتوسيع للشريان الخلفي ولم تستجب المحاولة، ويتطلب الأمر سرعة اجراء جراحة قلب مفتوح، وعلى الفور تم التنسيق مع الدكتور وائل نبيل عميد طب الاسكندرية، وأفاد بإرسال المريض على الفور، فتم التنسيق مع الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية لنقله الى المستشفى التخصصي التعليمي قسم القلب والصدر بجامعة الاسكندرية، وحجز المريض، واجراء التدخل الجراحي، اللازم بنجاح وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وكذلك استغاثة بشأن مواطنة من محافظة الشرقية (ع.ع.م) عمرها (55) عاماً محجوزة بمستشفى الأحرار بالشرقية بالرعاية المركزة، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها تُعانى من إنشطار بالشريان الأورطي، وتحتاج إلى سرعة اجراء عملية قلب مفتوح، فتم التنسيق على الفور مع الدكتور احمد عبد العزيز مدير معهد أكاديمية القلب والصدر التابعة لجامعة عين شمس، وهيئة الإسعاف المصرية، وتم نقل المريضة على الفور، واجراء التدخل الجراحي العاجل بنجاح. وأيضاً استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه (ع.أ.ز) وعمره (21) سنة من كسور متعددة بالفقرات القطنية والصدرية وشرخ بالفقرة القطنية الأولى، نتيجة سقوطه من علو ويحتاج الى عملية تثبيت لفقرات العمود الفقري الصدرية والقطنية. تم التنسيق مع الدكتور محمد زيدان مدير مستشفى الهلال وهيئة الإسعاف المصرية لنقل المريض وحجزه وإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وأوضح الرفاعى أنه تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى والدته (م.ج.ا) عمرها (60) عاماً من انسداد معوي وفتاق كبير الحجم يضغط على الأمعاء الغليظة، مما يؤدى الى عودة فضلات الإخراج الى الفم، وتحتاج الى تدخل جراحي عاجل وحجزها بالرعاية المركزة، فتم التنسيق مع الدكتور محمود صديق عميد كلية الطب جامعة الازهر-فرع البنين، وتم حجزها بمستشفى السيد جلال، واجراء التدخل الجراحي اللازم. إلى جانب استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية تعانى نجلته (ح.ر.ع) عمرها ( 18 ) يوما من عيوب خلقية (عدم وجود فتحة شرج) وتحتاج الى تدخل جراحي عاجل، فتم التنسيق مع الدكتورة نسرين صلاح عميدة كلية الطب جامعة المنصورة وحجز الطفل بمستشفى اطفال المنصورة الجامعي، وعمل التدخل الجراحي بنجاح. وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية يعانى شقيقه (م.م.ع) عمره (42) سنة من ورم بالغدة النخامية وتم إستئصال الورم ويطلب استكمال علاجه (بجهاز جاما نايف) على نفقة التأمين الصحي، فتم التنسيق مع الدكتور احمد الكيلاني، مدير فرع التأمين الصحي بالدقهلية، وتم توفير الجهاز المطلوب بالمركز الطبي العالمى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وتضمنت الحالات التي أشار اليها الدكتور طارق الرفاعي، استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة سوهاج يعانى نجله (ر.م.م) البالغ من العمر (4) شهور من عيوب خلقية فى القلب مما يمثل خطورة على حياته وعدم قدرته على الرضاعة والتنفس بصورة طبيعية، فتم التنسيق مع الدكتور ياسر فوزى، مدير مستشفى اطفال مصر، وهيئة الاسعاف المصرية، لنقله وحجزه وتقديم الخدمات الطبية. وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعرض نجله (أ.ع.أ) البالغ من العمر (4) سنوات لسقوطه من الطابق الرابع مما ادى الى كسر بقاع الجمجمة، وكسور متعددة بالجسم وتدهور بدرجة الوعى ويطلب حجزه بوحدة العناية المركزة (تخصص اطفال) بجهاز تنفس صناعى وهو موجود بأحد المستشفيات وغير قادر على تحمل نفقات العلاج. فتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لشموله الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى لحين استقرار الحالة الصحية للطفل.

كما أشار إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى خاله (م.ا.ر) عمره (50) عاماً من تعرضه لجلطة بالقلب ويحتاج (عمل قسطرة تشخيصية وعلاجية عاجلة للقلب) وحجزه برعاية القلب بعد عمل القسطرة التشخصية، فتم التنسيق مع الدكتور هشام الفخراني مدير مستشفى مبرة مصر القديمة، وهيئة الاسعاف المصرية، وتم حجز المريض بالمستشفى وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، واستخراج قرار علاج على نفقة الدولة لتغطية التكاليف وتمت المتابعة حتى التأكد من استقرار الحالة الصحية. وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى شقيقه (ن.م.ع) عمره (52) سنة من عدوى تنفسية والتهاب رئوي حاد، ويحتاج الى رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور محمد الأتربى نائب مدير مستشفى الساحل التعليمي، وحجز المريض بقسم الرعاية المركزة المُجهزة بجهاز تنفس صناعي. بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة البحيرة يعانى والده (س.ع.م) عمره (75) عاما من سرطان بالغشاء البريتونى المحيط بالمعدة ويحتاج الى رعاية مركزة. فتم التنسيق مع كل من الدكتور يسرى بيومي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، والسيد الدكتور رجب الشريف مدير معهد الاورام بدمنهور التعليمي، وتم حجزه بوحدة الرعاية المركزة المجهزة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أيضاً إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى جاره (ح.ب.ع) عمره (79) سنة من كسر اعلى الفخذ ويحتاج الى تدخل جراحي (تثبيت شرائح ومسامير)، فتم التنسيق مع الدكتور رامى عادل صابر مدير مستشفى العجوزة وحجزه وإجراء التدخل الجراحي المناسب بنجاح (عمل تركيب شدادات بالفخذ لصعوبة تخدير المريض لوجود قصور شديد بالقلب والدورة الدموية اثر عملية قلب مفتوح سابقا). فضلاً عن استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة قنا يعانى نجله (م.ب.ع) عمره(22 يوما) من ثقب بالقلب وعيوب خلقية بالشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، فتم التنسيق مع الدكتور خالد الخشاب، نائب مدير مستشفى ابو الريش المنيرة للأطفال وهيئة الاسعاف المصرية، لنقله وعرضه على اللجنة المختصة للقلب وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للطفل.بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطنه بمحافظة القاهرة يعانى والدها (أ.ص.ى) عمره (51 ) سنة من التهابات رئوية شديدة وقصور حاد بوظائف الكلى، وموجود بإحدى المستشفيات الخاصة وغير قادر على تحمل النفقات، فتم التنسيق مع الدكتورة هالة صلاح، عميدة طب القصر العينى وهيئة الاسعاف المصرية، لنقله وحجزه واستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية. وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الإسكندرية تعانى والدته (ح.م.س) عمرها (63 ) سنة من التهاب رئوي حاد، ومحجوزة بإحدى المستشفيات الخاصة بوحدة العناية المركزة بجهاز تنفس صناعي وغير قادر على تحمل النفقات، فتم التنسيق مع الدكتور وائل نبيل عميد طب جامعة الاسكندرية، وهيئة الاسعاف المصرية، لنقلها وحجزها بوحدة الرعاية المركزة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة واستخراج قرار على نفقة الدولة لاستكمال العلاج.

كما تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة البحر الاحمر يُعانى نجلها (ا.م.ف) عمره 7 سنوات من ثقب بالقلب وعيوب خلقية بالشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، وعيوب خلقية بالصمام الميترالى، فتم التنسيق مع الدكتور خالد الخشاب نائب مدير مستشفى ابوالريش المنيرة للأطفال وهيئة الاسعاف المصرية لنقل الطفل للعرض على اللجنة المختصة للقلب وتقديم الخدمة الطبية اللازمة. واستقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى (م.ع.ع) عمره (33) عاماً من تهتك شديد بأصابع اليد اليمنى اثر تعرضه لحادث ويحتاج اجراء عملية جراحية عاجلة، فتم عرضه على استشاريي الاوعية الدموية وجراحة التجميل من خلال التنسيق مع مدير عام مستشفيات القصر العيني الدكتور احمد طه، و حجزه واجراء التدخل الجراحي العاجل بنجاح.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى أن الحالات تضمنت استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى والده (ج.ع.ح) عمره (63) عاماً من نزيف بالمخ وموجود بإحدى المستشفيات بقسم الطوارئ ويحتاج حجزه بوحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية، فتم التنسيق مع الدكتورة نجوى عبد الله مدير مستشفى مبرة المعادي وهيئة الاسعاف المصرية، وتم حجزه بوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة. إلى جانب استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى ابن عمه (س.هـ.ع) عمره (48 ) سنة من نزيف بالمخ نتيجة تعرضه لحادث سير ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته بعد عمل جميع الإسعافات الأولية بقسم الطوارئ بإحدى المستشفيات غير المتوفر بها تخصص جراحة مخ و أعصاب، وسرير رعاية مركزة بتنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور محب مجدى مدير المستشفى القبطي وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل وحجز المريض بوحدة الرعاية المجهزة واجراء التدخل الجراحي اللازم.

بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى نجلة عمه (ن.ر.م) عمرها (16) سنة من قرنية مخروطية تسببت فى سحابة على العين وتحتاج الى تدخل جراحي (ازالة المياه البيضاء وعمل تدخل جراحي لمعالجة القرنية) وتعتبر من العمليات الجراحية الدقيقة، فتم التنسيق مع الدكتور صلاح جاد مدير مستشفى القاهرة الفاطمية واجراء التدخل الجراحي بنجاح وبالمتابعة مع الاهل افادوا باستقرار الحالة الصحية ونجاح العملية. وكذلك استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى خالها (م.ص.س) عمره (60) عاماً من التهاب رئوي حاد والإصابة بالدرن ومحجوز بإحدى المستشفيات ، ويحتاج الى صرف ادوية خاصة بعلاج الدرن، فتم التنسيق مع الدكتور/ وجدى امين - مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة الذى وجه الأهل بصرف العلاج بالكميات الموصوفة لحالة المريض.

كما تضمنت الحالات التي تم التعامل معها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى والده (ج.ع.ح) عمره (63) عاماً من نزيف بالمخ ويحتاج الى تدخل جراحي عاجل وموجود بقسم الطوارئ بإحدى المستشفيات مع عدم توفر سرير رعاية مركزة بالمستشفى، فتم التنسيق مع الدكتورة نجوى عبد الله مديرة مستشفى مبرة المعادي وهيئة الإسعاف المصرية وحجزه بوحدة الرعاية المركزة واجراء التدخل الجراحي المطلوب بنجاح، وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة. بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى عمه (س.هـ.ع) عمره( 48 )عاماً من نزيف بالمخ نتيجة تعرضه لحادث سير ويحتاج لتدخل جراحي عاجل وموجود بإحدى المستشفيات الخاصة وغير قادر على تحمل النفقات ويطلب علاجه بمستشفى حكومي، فتم التنسيق مع الدكتور محب مجدى مدير المستشفى القبطي وهيئة الاسعاف المصرية لنقله وحجزه بوحدة العناية المركزة بالمستشفى واجراء التدخل الجراحي اللازم بنجاح، وبالمتابعة مع الاهل افادوا بتحسن واستقرار الحالة الصحية واستخراج قرار على نفقة الدولة لتغطية التكاليف.

كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى خالته (ف.ا.ع) عمرها (75) عاماً من جلطة حديثه بالمخ وتدهور بدرجة الوعى وقصور بوظائف الكبد والكلى ويطلب علاجها بوحدة الرعاية المركزة (مخ واعصاب)، فتم التنسيق مع الدكتور حاتم محمد مدير مستشفى حلوان العام وحجز المريض وتقديم الخدمات الطبية. بالإضافة إلى استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى والدته (ع.ط.م) عمرها ( 80 ) عاماً من غرغرينا غازية منتشرة بمنطقة المقعدة حتى البطن، وتحتاج الى تدخل جراحي عاجل منعا لحدوث تسمم بالدم مما يؤدى الى خطورة على حياتها، وحاجتها للحجز بقسم الرعاية المركزة المجهزة بسرير عزل، فتم التنسيق مع الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى عين شمس فرع العبور وهيئة الاسعاف المصرية، وتم نقل وحجز المريضة واجراء التدخل الجراحي العاجل بنجاح، وبالمتابعة مع الابن افاد باستقرار الحالة الصحية لوالدته وتم استخراج قرار علاج نفقة الدولة لتغطية كافة التكاليف للمريض.

كما تم رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجل شقيقه (ا.خ.ج) البالغ من العمر (6) اشهر من خراج بالرقبة ادى الى ظهور تورم كبير، ويحتاج الطفل الى تدخل جراحي عاجل لخطورة التورم على صحة الطفل، فتم التنسيق مع الدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى ابو الريش الياباني، وعرض الطفل على لجنة استشاريين واجراء التدخل الجراحي اللازم بنجاح، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للطفل حتى استقرار حالته الصحية. وتم استقبال استغاثة لمواطنة بمحافظة القاهرة يعانى نجل شقيقتها (هـ.خ.ع) البالغ من العمر شهرين من عيوب خلقية منذ الولادة وهى ظهور ورم بالظهر ويحتاج الى تدخل جراحي لإزالة الورم. فتم التنسيق مع الدكتورة رشا جمال مدير مستشفى ابو الريش الياباني الجامعي، للعرض على لجنة استشاريين جراحة المخ والاعصاب وحجزه لإجراء التدخل الجراحي اللازم بنجاح.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم كذلك رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن (ع.م.ع) عمره ( 58 ) سنة بمحافظة الفيوم تفيد بقيامه بعمل تعديل مسار بعد استئصال جزء من ورم بالقولون ويحتاج بصفة عاجلة دباسة للمعدة، فتم التنسيق مع الدكتورة مها محمد حسين مديرة مركز اورام مستشفى دار السلام وتم توفير الدباسة واجراء التدخل الجراحي اللازم للمريض وتقديم الخدمات الطبية. وتم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى شقيقها (أ.أ.ع) عمره 54 عاماً من نزيف بالمخ نتيجة ارتفاع بضغط الدم وتدهور بدرجة الوعى، وقصور بوظائف الكبد والكلى ويحتاج حجزه بالمستشفى بوحدة العناية المركزة بتنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور محب مجدى، مدير المستشفى القبطى، وحجزه بالمستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.