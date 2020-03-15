لتسليمها للمستحقين.. إخلاء 28 وحدة سكنية في الخارجة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تنفيذ 4 قرارات إخلاء إداري لـ28 وحدة سكنية من وحدات الأولى بالرعاية، وذلك لتسليمهم للمستحقين.

وقال المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة، إن تنفيذ قرارات الإخلاء تأتي في إطار تطبيق القانون على تلك الوحدات السكنية بعد مخالفة شروط ساكنيها، استكمالًا لخطة المركز بهدف حسن استغلال تلك الوحدات السكنية طبقًا للشروط وحفاظًا على المال العام من الإهدار.

وأضاف "الطماوي"، أن الوحدة المحلية نفذت مؤخرًا قرارين لإخلاء 6 أسر من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية رقم 134 و170، لمخالفة شاغلي هذه الوحدات بالقانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية، فمنهم من حول الوحدة السكنية لمخازن، وجرى ترك بعض الوحدات خالية، ما يؤكد عدم استحقاقها، وجرى تأجير بعض الوحدات السكنية بالباطن، مشيرًا إلى تشكيل لجان للمرور الدوري على هذه الوحدات لمتابعة مدى استحقاق شاغليها من عدمها.