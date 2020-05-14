عضو لجنة الفيروسات: لا يجوز لأي مواطن الخروج من منزله بدون ارتداء الكمامة

قال الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات العليا وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن الذي نمر به اليوم شئ والقادم سيكون شيء آخر بالنسبة لاستعمال الكمامات، لافتا إلى أنه لا يجوز لأي مواطن الخروج من منزله بدون ارتداء الكمامة وليس فقط عند دخول أي مصلحة حكومية ولكن يجب ارتدائها باستمرار وخاصة خارج المنزل.

وأضاف في مداخلة عبر برنامج "كل يوم" المذاع على "اكسترا نيوز"، إن الكمامة القماش ليس لها أي قيمة بالنسبة لنا لأنه لا يحجز أو يحمي من البكتيريا أو الفيروسات لكنها تستخدم لمنع الأتربة في الجو، وهناك كمامة أخرى منتشرة تتخذ اللون السماوي وهو ما يستخدمه معظم المواطنين، محذرا من شراء الكمامات من على الأرصفة أو مصانع بير السلم، موضحا أن الكمامات عبارة عن دواء هام جدا يعطي وقاية، فلا يجوز لدواء أن يباع على الرصيف.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة لمواجهة الجائحة التي ضربت قارات العالم.

وتابع، أن قناع حامي الوجه الذي يغطي الوجه بالكامل ليس للمواطن العادي ولكن للأطقم الطبية ويجب ارتدائه فوق كمامة أخرى زيادة للتأكيد على الحماية، وشدد على ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والتعقيم دائما للوقاية من خطر كورونا.