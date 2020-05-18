مكرم: منصة بالإنجليزية لمخاطبة الشباب المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، إنه تم عمل 19 برنامجا لشباب الجيل الثاني والثالث الموجودين في الخارج، "كان لابد من إنشاء منصة إلكترونية اسمها Egyptian youth around the world".

وأشارت إلى أنها فضلت أن تكون المنصة باللغة الإنجليزية لأننا نعاني من مشكلة أن شباب الجيل الثاني والثالث فقد اللغة العربية، لذلك تم إنشاء مبادرة "اتكلم مصري" لأن اللغة العربية هي هويتنا والصلة التي بيننا وبين المصري الموجود في الخارج.

وأضافت مكرم، خلال حوارها في برنامج "حوار مسؤول" عبر قناة النيل للأخبار، أنه بتوقف البرنامج نظراً لهذه الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا كان لابد أن نستمر في التواصل معهم.

وتابعت: "عملنا المنصة الإلكترونية لمزيد من التواصل لكي نعرفهم بالبرامج التي تنظمها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة لهم ونحدثهم عن جمال مصر والمناطق السياحية".