خلال 3 أشهر.. تسيير 135 رحلة استثنائية لنقل 25 ألف مصريا عالقين بالخارج

كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أنه فور صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا، قامت شركة مصر للطيران خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس بتسيير 476 رحلة دولية وداخلية فى الاتجاهين، لنقل المصريين الراغبين في العودة.

وأشار إلى تكبير طرازات الطائرات لبعض الرحلات، وزيادة الترددات على بعض الوجهات لنقل أكبر عدد من المسافرين والمصريين الراغبين فى العودة الى مصر، مؤكداً أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها من أجل خدمة أبناء الوطن وبما يكفل سلامة وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر.

وأكد الوزير أنه وجه بتذليل كافة الصعوبات أمام المصريين العائدين، وتوفير كافة التسهيلات والرعاية اللازمة لهم، وتطبيق أعلى مستويات الوقاية والإجراءات الاحترازية، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح "منار"، أن الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني خلال الفترة من 20 مارس الماضي حتى 21 مايو الجاري قامتا بتسيير 135 رحلة جوية استثنائية لإجلاء 24750 من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية.

وشدد الوزير على أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تستمر فى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية، بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التى تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات.

وأكد وزير الطيران المدني، استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة، بعد فرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن .