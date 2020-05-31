موجة حارة تبدأ غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد بدء من غد الإثنين لموجة حارة، إذ يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، فتشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يشهد الوجه البحري طقس مائل للحرارة أيضا نهارا مائل للبرودة ليلا، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وأن يشهد شمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى 35 24

الوجه البحري 34 24

السواحل الشمالية الغربية 34 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 30 20

شمال الصعيد 38 26

جنوب الصعيد 40 27