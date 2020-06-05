إياسا: "قائمة المطارات" لا علاقة لها بمنع السفر إلى أوروبا

قالت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إياسا"، إن الغرض من قائمتها الخاصة بالمطارات في المناطق المتضررة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتمثل في توفير إرشادات إجراء عمليات تعقيم مكثف للطائرات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وثيقة صادرة عن "إياسا"، إلى أن الأمر يندرج ضمن إطار توفير حماية إضافية للركاب وطواقم الطائرات.

وحسب الوثيقة، فإن "القائمة لا تهدف إلى اقتراح قيود على السفر أو تدابير الصحة العامة الأخرى مثل الحجر الصحي على مستوى الدول، ولا علاقة للقائمة بمنع السفر من مطارات البلدان الواردة فيها، بما فيها الخليجية".

وتتضمن القائمة إلى جانب الدول الخليجية تسع دول أوروبية، هي بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، كما تشمل أكثر من 22 مطارا في الولايات المتحدة، وغيرها من الدول التي تحدث وتوفر بياناتها الرسمية للمنظمات والجهات الدولية.

وذكرت الوكالة أنه تم تطوير القائمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء فيها، واستنادا إلى المعلومات من منظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأنه يتم تحديث هذه القائمة باستمرار بعد التشاور مع الشركاء المعنيين.

وقالت: "قرار إدراج أو عدم إدراج مطار في القائمة يجب أن يستند إلى البيانات التي يتم جمعها وترتيبها بشكل مثالي وبطريقة متسقة. لسوء الحظ، فإن الدول في جميع أنحاء العالم لا تبلغ عن البيانات ذاتها وليس بالطريقة المتبعة".