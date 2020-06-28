اعترافات عاطلين اغتصبا سيدة من ذوي الاحتياجات بالإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، السبت، بحبس "أسامة .أ"، 22 عاما، و"سيد .ا"، 19 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاعتداء جنسيًا واغتصاب سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الخامس من العمر، والمناوبة على اغتصابها بدائرة مركز الإسماعيلية تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل إحدى الزراعات بدائرة المركز.

وأكدت تحقيقات نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة محمد الطيب، وإبراهيم عبدالخالق مدير نيابات مركز الإسماعيلية، بإشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، أن المتهمين قاموا بتهديد السيدة المجني عليها من "ذوى الاحتياجات الخاصة" بالأسلحة البيضاء وتناوبوا الاعتداء الجنسي عليها داخل إحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز، وأدلى المتهمون أمام فريق النيابة العامة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قام المتهمان باصطحاب المجني عليها داخل دراجة نارية "تروسيكل" بحجة توصيلها إلى منزلها، وفى الطريق قام المتهمان بتهديدها، وقاموا بالاعتداء عليها جنسيا، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتي الخطف والاغتصاب.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها بعد انتداب خبير من الصم والبكم للتعامل مع المجنى عليها.

وكان اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة يفيد بتعرضها للاعتداء الجنسي من أحد الأشخاص بائع في السوق.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد شخصية المتهمين، وأن المجنى عليها كانت في إحدى الأسواق، وبعد إزالة السوق طلب منها المتهم الأول بتوصيلها إلى منطقة ساكنها بقرية الضبعية، من خلال التروسيكل ملكه وأثناء توصيل السيدة توقف لاصطحاب صديقة وقاما بالاعتداء على السيدة بإحدى المناطق الزراعية بعد تهديدها بسلاح أبيض كان بحوزة المتهم الأول وتناوبا الاعتداء الجنسي عليها.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتروسيكل، وأخطرت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت القرار السابق.