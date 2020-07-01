طقس حار رطب غدا على معظم الأنحاء.. وشبورة مائية صباحا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ يسود شبورة مائية صباحًا وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، معتدل ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 38 24

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 37 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 37 24

دمنهور 34 23

بلطيم 31 23

مطروح 28 20

السلوم 32 21

سيوة 38 21

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 37 22

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 38 18

السويس 38 24

العريش 33 21

رفح 33 21

رأس سدر 32 25

نخل 39 18

نويبع 38 29

طابا 39 23

كاترين 35 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 39 23

بني سويف 39 22

المنيا 39 22

اسيوط 40 24

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الاقصر 40 26

اسوان 41 27

ادفو 40 26

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 27

حلايب 34 29

رأس حدربة 33 28