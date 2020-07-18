12 مرشحا محتملا لانتخابات "الشيوخ" بالسويس

ارتفع اليوم السبت، عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردية لمحافظة السويس إلى 12 مرشحا تسلم مستندات ترشحهم اللجنة القضائية.

وقام مرشحي الانتخابات بتقديم مستندات الترشح بمحكمة السويس في مجمع محاكم السويس، بعد انتهائهم من إجراء الكشف الطبي.

كما قام حزب مستقبل وطن بالسويس بالإعلان عن مرشح الحزب على المقعد المخصص بالقائمة الانتخابية لمحافظة السويس، وهو المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب، وعلى المقعد الفردي الدكتور سيد عبده.

وأكد مسؤول بحزب مستقبل وطن، أن أعضاء الحزب ملتزمين تماما بالالتزام الحزبي ولم يحدث أن قام أحد من الحزب بالترشح مستقل، ويوجد التزام بالمرشحين المعلن عنهم رسميا بالحزب.

ويستعد مرشحي الانتخابات لإطلاق الحملات الانتخابية بعد إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أسماء قوائم المرشحين.