لو أم مصابة بكورونا.. "الصحة" تكشف كيفية إرضاع طفلك

كشفت وزارة الصحة والسكان عن كيفية الرضاعة الآمنة في حال إصابة الأم بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة يجب الحرص على ارتداء الكمامة الطبية أو القطنية عند الاقتراب من الطفل، لافتة إلى ضروروة التخلص من الكمامة الطبية بعد استعمالها في سلة المهملات وغسل الكمامة القطنية.

وأضافت الوزارة أنه عند السعال يجب تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي ثم التخلص منه، كما يجب حسب وزارة الصحة تنظيف وتطهير أي أسطح تم لمسها باستمرار.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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