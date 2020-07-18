الصحة: الأعراض التنفسية لكورونا قلت.. وزادت للجهاز الهضمي

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مستوى التعلم لدى الأطباء وتعاملهم مع فيروس كورونا هذه الفترة اختلف وتطور كثيرا عن سابق بداية الأزمة، خصوصا وأن مستوى التعلم لدى الأطباء في بداية الأزمة كان صفر لأنه فيروس مستحدث، وأصبح الآن التعامل مع المرض وطرق التشخيص واستجابة المريض لطرق التشخيص أصبحت تتم بشكل مختلف.

وأضاف حسني خلال حديثه مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "mbc مصر" أن جميع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يذهبون للتشخيص وهو يعي حزمة الإجراءات الاحترازية التي ستتم له، مما أدى لسهولة التشخيص وسرعته وسرعة وسهولة العلاج، مما أدى لسرعة اكتشاف المرض وسرعة العلاج مما ساعد كثير في السيطرة على المرض، مشيرا لنقطة إيجابية أخرى وهي سرعة الاستجابة للعلاج في حال التشخيص والعلاج، وسرعة الاستجابة والشفاء أصبحت أسرع مما سبق.

وتابع حسني أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت أقل حدة عما كان في بداية الجائحة سواء كانت أعراض الجهاز التنفسي أو أعراض الجهاز الهضمي، وأعراض الجهاز الهضمي نسبتها بدأت ترتفع الفترة الأخيرة عن أعراض الجهاز التنفسي سواء كانت غثيان أو إسهال أو ميل للقئ، وعلى كل من يتعرض لتلك الأعراض يلجأ سريعا للمتخصصين.

واستكمل حسني الحرارة وحدتها في حالة الإصابة أصبحت أقل خطورة من الفترة السابقة، واختفاء الحرارة سريعا لايعني أن الشخص سليم وغير مصاب بفيروس كورونا ويجب اللجوء للطبيب المتخصص في حال ظهور أعراض حرارة لمدة 24 ساعة أو أكثر.