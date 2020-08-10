صور.. رفع كفاءة اللجان الانتخابية وإضاءة الشوارع المحيطة في الطالبية

قال المهندس طه عبدالصادق رئيس حي الطالبية، إنه جرى رفع كفاءة الشوارع المحيطة بمقرات لجان انتخابات الشيوخ، الواقعة في نطاق الحي، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع رفع أي إشغالات، لافتا إلى أنه تم المرور ليلا على المقرات الانتخابية، للتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية لها.

وأكد عبدالصادق توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس، تم وضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، مع توافر مواد التعقيم والتطهير.

ولفت عبدالصادق، إلى أن أجهزة الحي، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات بشوارع الحي، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى أنه تم وضع جميع المضبوطات بمخازن الحي.