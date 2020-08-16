اتحاد النقل الجوي: توقعات بانحفاض أعداد المسافرين بنسبة 60% خلال 2020

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن أكثر من 7 ملايين وظيفة يدعمها قطاع الطيران، بما في ذلك السياحة، في أوروبا معرضة اليوم للخطر، مقارنة بتقديرات يونيو التي بلغت 6 ملايين، وذلك بسبب تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد خلال بيان له، أنه مع عدم تعافي قطاع النقل الجوي، كما كان مأمولاً له، ازداد التأثير السلبي على التوظيف وسفر الركاب والناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة.

من جانبه، قال نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي في أوروبا رافائيل شفارتزمان، إنه من الضروري أن تعمل الحكومات والصناعة معاً لوضع خطة منسقة لإعادة فتح الحدود، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أعداد الركاب بنسبة 60% في العام 2020، بما يمثل 705 ملايين رحلة ركاب، إلا أنه من غير المتوقع أن تصل مستويات الطلب إلى مستويات عام 2019 قبل عام 2024.