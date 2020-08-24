رئيس التحرير

محمود مسلم

270 ساعة عمل.. حصاد أعمال دور الانعقاد الخامس للبرلمان

كتب:

ولاء نعمه الله ومحمد يوسف
10:04 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وذلك بعد 9 ساعات من العمل المتواصل للجلسة البرلمانية اليوم.

وحرصت الآمانة العامة لمجلس النواب على إصدار تقرير ملخص يتضمن حصاد دور الانعقاد الخامس للبرلمان، بواقع 270 ساعة عمل، 63 جلسة عامة، تحدث فيها 421 نائبًا.

وبلغ عدد التشريعات التي وافق عليها البرلمان "233" مشروع قانون قدمت من الحكومة والأعضاء.

للاطلاع على حصاد أعمال دور الانعقاد الخامس للبرلمان اضغط هنا

 

اقرأ المزيد:

البرلمان يوافق على مشروع قانون الإجراءات الضريبية في مجموعه

البرلمان يوافق على التصالح في جرائم الضرائب بشرط دفع القيمة كاملة

البرلمان يوافق على نشر أسماء المتهربين ضريبيا بالصحف

البرلمان يختتم "الانعقاد الخامس" بـ"الأوقاف والجمارك والمخلفات"