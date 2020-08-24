270 ساعة عمل.. حصاد أعمال دور الانعقاد الخامس للبرلمان

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وذلك بعد 9 ساعات من العمل المتواصل للجلسة البرلمانية اليوم.

وحرصت الآمانة العامة لمجلس النواب على إصدار تقرير ملخص يتضمن حصاد دور الانعقاد الخامس للبرلمان، بواقع 270 ساعة عمل، 63 جلسة عامة، تحدث فيها 421 نائبًا.

وبلغ عدد التشريعات التي وافق عليها البرلمان "233" مشروع قانون قدمت من الحكومة والأعضاء.

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