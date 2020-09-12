كسر مفاجئ بخط طرد "الوليدية" يتسبب بقطع المياه عن شرق أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط عن قطع المياه عن منطقة "الوليدية" و"منقباد"، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك لإصلاح كسر مفاجئ في خط طرد محطة الصرف الصحي بالوليدية، وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح، التي تستمر لبضع ساعات.

وأهابت شركة المياه بالمواطنين قاطني منطقة الوليدية ومنقباد تخزين احتياجتهم من المياه طوال فترة الإصلاح، كما أعلنت عن أنها ستقوم بالدفع بعدد من سيارات المياه النقية طوال فترة الإصلاح إلى المناطق المتضررة.

ومن جانبه، وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، والدفع بسيارات المياه النظيفة إلى الأماكن المتضررة بقرية منقباد، بمركز أسيوط، والوليدية بحي شرق، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، لحين عودة المياه خلال الساعات القادمة.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بحدوث كسر في خط طرد صرف صحي 600 مم منطقة الوليدية، بحي شرق أسيوط، مما أدى إلى قطع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد، وتم الدفع بعدد 10 سيارات مياه نظيفة إلى الأماكن التي تأثرت بقطع المياه، لحين الانتهاء من الأعمال.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تستقبل الشكاوى عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن (125) من أى تليفون أرضي أو من أى محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).