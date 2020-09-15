مُعالج "مصاب السمنة": هيخسر 170 كيلو خلال عام ونصف

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة والذي ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه لأنه يعاني من أمراض كثيرة بسبب السمنة، وذكر موسى أن محمود رُفض علاجه في عدد من المستشفيات لأن وزنه كان أكثر من 250 كيلو جراما، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لحالته على الفور وأمر بعلاجه على نفقة الدولة وأجرى العملية الجراحية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد جودت، رئيس قسم جراحة السمنة المفرطة بجامعة عين شمس في تصرحيات لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه بدأ علاج محمود على مراحل ثم أجرينا له العملية، وانخفض وزنه 20 كيلو، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يخسر محمود 170 كيلو جراما خلال عام أو عام ونصف.

وتابع الطبيب: "تم التخسيس لمدة أسبوع ثم أجريت له عملية تكميم معدة، وزنه قل حوالي 20 كيلو في أسبوعين وسوف ينقص وزنه ويعود طبيعيا خلال عام ونصف"، بينما قال سمير: "سيادة الرئيس أثبت لي إنه أبويا، نفسى أقابله بس عشان أشكره بنفسي على اللي عمله معايا".

وأعربت زوجة محمود سمير عن سعادتها قائلة: "مكنتش مصدقة لما الإسعاف وصلت عشان تاخد محمود، والحمد لله حصلت على وظيفة، ولادي كانوا بيعانوا بسبب وضع أبوهم".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجّه بسرعة علاج محمود سمير الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.