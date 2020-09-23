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رأس البر تستعد لموسم الشتاء بتطهير بالوعات صرف المطر

كتب:

سهاد الخضري
04:40 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
رأس البر

رأس البر

استكمل قطاع النظافة بمجلس مدينة رأس البر أعمال تطهير بالوعات صرف المطر بقطاع اللسان وشارع بورسعيد ومحيط السوق العمومي، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استعدادًا لموسم الشتاء والأمطار، وجارٍ استكمال الأعمال لتشمل كافة مناطق المدينة.

كما قام قطاع النظافة بحملة نظافة مكبرة على الطريقين الشرقي والغربي للمدينة، وكنس الرمال على الكباري العلوية، وكذلك حملة نظافة مكبرة بقرية الصيادين بالجربي والمنطقة المطلة على النيل بها، وذلك في إطار خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة بشوارع المدينة.

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