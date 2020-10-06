التحقيق في واقعة رضيعة ملقاة بصندوق سيارة وسط الشارع بالمنيا

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة إلقاء طفلة مولودة حديثا، داخل صندوق سيارة ربع نقل، كانت واقفة في أحد الشوارع بالمنيا.

وكلفت النيابة المباحث، بالتحري في الواقعة، من أجل تحديد هوية والدة الطفلة للقبض عليها.

كان اللواء محمود خليل مساعد، وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مدينة المنيا الجديدة، على طفلة ملقاة داخل صندوق سيارة، وبالفحص وانتقال ضباط قسم شرطة المنيا، تبين أن مجهولون وضعوا طفلة رضيعة مولودة حديثا، داخل صندوق سيارة ربع نقل، بجوار عمارة بالحى السادس.

وانتقل ضباط القسم، وعلى الفور تم إحضار سيارة إسعاف لاستلام الطفلة، وإيداعها بمستشفى المنيا العام.