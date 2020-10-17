"كورونا" ينهي أزمة تكدس التلاميذ داخل الفصول بمدارس إسكندرية

عانت غالبية مدارس الإسكندرية كثيراً، على مدار السنوات الأخيرة، من تكدس التلاميذ داخل الفصول، حيث وصل العدد، خلال العام الماضي، إلى 50 تلميذاً وأكثر، في الفصل الواحد، وكانت "التختة" الواحدة يجلس عليها 3 تلاميذ أو أكثر، خاصةً في المناطق النائية والأكثر تكدسأً، إلا أن المشهد جاء مختلفاً هذا العام، بسبب إجراءات مجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

فالفصل الذي كان يتكدس الطلاب داخله، أصبح يتواجد فيه عدد قليل، والمقاعد أصبحت فارغة، بالإضافة إلى أن "التختة" أصبح يتواجد عليها طالب واحد أو اثنين كحد أقصى، وذلك بعد توزيع الطلاب على أيام الأسبوع، وذلك لمنع التكدس، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة التلاميذ، وتجنب الإصابة بالفيروس المستجد "كوفيد-19".

"نجلاء أباظة"، واحدة من أولياء أمور التلاميذ بمدرسة "مصطفى مشرفة"، قالت: "لأول مرة استطاع التلاميذ الاستماع إلى الدروس وشرح المعلم بكل سهولة"، لافتةً إلى أن الإجراءات الوقائية ضرورية بسبب فيروس "كورونا"، وأكدت أنه بالرغم من خوف أولياء الأمور على أبنائهم، أثناء تواجدهم داخل أسوار المدرسة بسبب الفيروس، إلا أن التباعد بين الطلاب مهم جداً لتحقيق أقصى درجات السلامة لهم، كما يساعدهم على الاستماع للدروس جيداً.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، تفقد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عدداً من المدارس على مستوى المحافظة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لمواجهة فيروس "كورونا".

وطالب "الشريف"، خلال تفقده مدرسة "الشهيد النقيب محمد أحمد عبده" الابتدائية، ومدرسة "الشهيد المقدم شريف محمد عمر" الإعدادية للبنات المتميزات، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، وارتداء الكمامات داخل المدرسة، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والطلاب والمترددين عليها.

كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعي، ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات، ثم تعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، مع البدء في تجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة، للمتابعة بصفة مستمرة.

وشدد المحافظ على أهمية الانتظام في الدراسة، والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي، وكذا استخدام المنصة التعليمية، التي توفرها وزارة التربية والتعليم، والبعد عن الدروس الخصوصية، مؤكداً أن المعلم عليه دور كبير في خلق جسور الثقة بينه وبين الطلاب، من خلال الحوار والمناقشة، واعطاء الطالب الثقة في نفسه، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

وعلى الصعيد ذاته، أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وانطلق العام الدراسي الجديد بمدارس الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث التزم جميع الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والعاملين بارتداء "الكمامة" الواقية، بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الطلاب أثناء دخول المدارس، كما وضعت المدارس ملصقات على "الديسك"، لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بدايةً من طابور الصباح، وحتى التواجد داخل الفصول.