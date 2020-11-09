البيان الإحصائي للفرز: إعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد بمنيا القمح

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية، التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، دخول 6 مرشحين الإعادة على المقاعد الفردية، بينما تواصل "القائمة الوطنية من أجل مصر" تقدمها في نظام القائمة.

وكشف البيان الإحصائي، الذي أعلنته اللجنة في وقت مبكر من صباح الاثنين، عن أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية، التابعة للجنة العامة، يبلغ 585 ألف و467 ناخباً وناخبة، بينما يبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام اللجان بالدائرة 208 آلاف و697 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 185 ألف و816 صوتاً، بينما جاء أكثر من 22 ألف صوت باطلاً.

وأظهرت النتائج الأولية عدم فوز أي من المرشحين بأحد المقاعد الثلاثة، التي جرت الانتخابات عليها بالنظام الفردي، ويخوض 6 مرشحين، حصلوا على أعلى الأصوات، جولة الإعادة، وهم:

1- خالد عبد الرحمن مشهور، حصل على 84 ألف و516 صوتاً.

2- وجيه أباظة، حصل على 37 ألف و343 صوتاً.

3- مي غيث، وحصلت على 31 ألف و475 صوتاً.

4- حسن ضوة، حصل على 30 ألف و983 صوتاً.

5- محمد جاد، حصل على 27 ألف و112 صوتاً.

6 - عبير تقبية، وحصلت على 25 ألف و494 صوتاً.

وبالنسبة للانتخابات بنظام القائمة، فقد بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 164 ألف و422 صوتاً، بينما جاء أكثر من 44 ألف صوت باطلاً، وحصلت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على 122 ألف و436 صوتاً، بينما حصلت قائمة "أبناء مصر" على 41 ألف و986 صوتاً.