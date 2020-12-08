نصرالله يحصد 400 صوت مقابل 335 صوتا لحمودة بالعاشر من رمضان

أظهرت نتائج أولية لفرز لجان مدرسة الزهور الابتدائية بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عن حصول المرشح سامي نصرالله على 400 صوت وحمودة محمد حمودة على 335 ورشيد السيد محمد على 120 وعبدالله رماح على 310 وحاتم صيام على 195 وطارق الأعصر على 215 صوت.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت المقيدين في اللجنة 15 ألف ناخب حضر منهم 700 ناخب والأصوات الصحيحة 630 صوتا والباطلة 70 صوتا.