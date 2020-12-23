إصابة 17 طالب في انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بسيارة بالدقهلية

أصيب 17 طالب بالدقهلية، اليوم، في حادث انقلاب أتوبيس كانوا يستقلونه نتيجة اصطدامه مع سيارة ملاكي علي رافد الطريق الدولي «المنصورة – جمصة» بالقرب من قرية دملاش، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بانقلاب أتوبيس كان ينقل الطلاب لأحد الجامعات الخاصة، نتيجة تصادمه وسيارة ملاكي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في نطاق مركز بلقاس.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بأتوبيس ينقل عددا من الطلاب من المنصورة في اتجاه جمصة، أثناء توجههم للدراسة بإحدى الجامعات الخاصة، مما تسبب في انقلاب الأتوبيس، وأصيب نتيجة هذا 17 طالبا.

ونقلت سيارات الإسعاف الطلاب إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأكد مصدر طبي أن الإصابات الموجدة بالطلاب عبارة عن كدمات وسحجات وحالتهم جميعا مستقرة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وانتقلت إلي ماكن الحادث الأجهزة التنفيذية لإزالة أثار الحادث .

وفي حادث آخر تبلغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق «طلخا - شربين» أمام أكاديمية الدلتا - بندر طلخا.

بانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم «دق أ8197 ميكروباص» قيادة المدعو شعبان ج. ا.، 36 سنة، سائق ، ومقيم قرية بساط دائرة مركز طلخا باتجاه شربين، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو عوض إبراهيم عوض 23 سنة طالب ومقيم منطقة ميت حدر دائرة قسم ثان المنصورة حال توقفه على جانب الطريق مما أدى إلى إصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات وجروح قطعية بالوجه

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي ولا يمكن استجوابه وبسؤال قائد السيارة، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه لحدوث عطل مفاجئ بالسيارة، واتهم والد المصاب قائد السيارة بالتسبب في إصابة نجله.