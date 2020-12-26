«خبط في عربية كارو بالموتسيكل».. مصرع طالب في الدقهلية

لقي طالب مصرعه في الدقهلية، إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها بعربة كارو على طريق «منية النصر – ميت تمامة».

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغا من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو «يحيى زكريا فرحات المتولي»، 17 سنة، طالب، مقيم في قرية ميت تمامة، دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث طريق، وأودعت الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

وانتقل مأمور المركز، وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال كل من والده زكريا فرحات، 51 سنة، عامل عادي، وعمه إبراهيم، 48 سنة، مدرس، مقيمان بذات العنوان، قررا في محضر الشرطة أنه حال استقلال الطالب الدراجة البخارية الخاصة به، متوجها بها من ميت تمامة إلى منية النصر، اصطدمت دراجته بعربه كارو أمام قرية ميت تمامة، ما أدى إلى حدوث الوفاة، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4922 إداري منية النصر لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.