صالات 6 أكتوبر: نستضيف 30 مباراة ببطولة العالم أصعبهم النرويج وفرنسا

استعداد لـ بطولة العالم لكرة اليد رجال، والتي تقام في مصر في الفترة بين 13 – 31 يناير، أكد الدكتور مصطفى هدهود، المدير التنفيذي لقطاع الصالات المغطاة بـ 6 أكتوبر، أن قطاع أكتوبر جاهز بشكل كامل لإستقبال منتخبات ومباريات المجموعات التي ستقام على صالات المجمع.

موضحا أن الصرح العالمي الذي أنشأ في 6 اكتوبر، استعداد للبطولة واستقبالا لمبارايات المجموعة الأولى والخامسة مباريات أخرى من الأدوار الاقصائية للبطولة، حيث يصل عدد المبارايات التي نستقبلها 30 مباراة، فالوزارة انشأت مجمع «محترم جدا»، على المحور المركزي بعد المسجد الحصري، معلنا أن استعدادت الدولة للبطولة لم تقتصر على مجمع 6 أكتوبر فقط، فقد تم تطوير صالات مجمع استاد القاهرة.

بالإضافة إلى إنشاء صالة بالعاصمة الإدراية الجديدة، وصالة اخرى بمنطقة برج العرب، وكل صالة من هؤلاء تستضيف مباريات منتخبات مجموعيتن من منتخبات البطولة.

36 مباراة بالصالات المغطاة لاستاد القاهرة

وأضاف «هدهود»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم السبت، من برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ومن تقديم الإعلامي سيد علي، صالة 6 اكتوبر ستستضيف 30 مباراة، وصالة العاصمة الإداراية 30 مباراة أيضا، وصالة البرج العرب تستضيف 12 مباراة، أما الصالة المغطاة باستاد القاهرة 36 مباراة.

صالات 6 أكتوبر: نستقبل مباريات أقوى مجموعتين بالبطولة

وتابع، مجموع المباريات تقريبا 108 مباراة بالبطولة، وأقوى مجموعات البطولة، الأولى، التي تضم منتخبات المانيا والمجر والرأس الأخضر وأرواجواي، والخامسة، التي تضم النمسا وامريكا والنرويج وفرنسا، اللذان حصدا المركز الثاني والثالث بالنسخة الماضية من بطولة العالم، مصرحا أن مباراة افتتاح مباريات المجموعتين بـ 6 اكتوبر، يجتمع فيها منتخبي النرويج وفرنسا «وده نهائي مبكر زي ما بيقولوا».

وأكمل، أما مباريات المنتخب المصري، فستضيفها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة رقم 1.