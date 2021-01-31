داخل وخارج مصر.. معلومات عن أول بطاقة دفع لاتلامسية صديقة للبيئة

أعلن بنك كريدي أجريكول عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إصدر بطاقات مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره ضمن الإصدار الجديد من بطاقات كريدي أجريكول اللاتلامسية، وذلك كأول بنك يصدرها في مصر.

ويمكنك الاستمتاع بخاصية Wave & go ببطاقات جديدة صديقة للبيئة في معاملاتك اليومية بطريقة سهلة وسريعة وآمنة دون الحاجة لإدخال رقم المرور «PIN code» في كل مرة، كما ستصلك رسالة بتفاصيل كل معاملة تقوم بها في لحظتها لضمان حمايتك.

وتستعرض «الوطن» خصائص البطاقة ومميزاتها على النحو التالي:

خصائص الخدمة

- تقدم خدمة الشراء اللاتلامسية على جميع بطاقات كريدي أجريكول الائتمانية والخصم المباشر.

- الحد الأقصى لمعاملة الشراء اللاتلامسية دون Pin Code هو 600 جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

- الحد الأقصى لعدد معاملات الشراء اللاتلامسية اليومية 5 معاملات.

- بعد استهلاك حد معاملات الشراء اللاتلامسية اليومية، ستتطلب جميع معاملات الشراء التالية إدخال الـPIN Code «سيتم استخدام نفس رمز المرور PIN code الخاص بالبطاقة».

- تمثل البطاقة خدمة سريعة ومثالية في الأماكن التي تكون فيها على عجلة من أمرك، مثل مطاعم الوجبات السريعة ومحطات البنزين وغيرها.

- خدمة الشراء اللاتلامسية متاحة داخل وخارج مصر.

- تطبق خدمة الشراء اللاتلامسية على البطاقات الأساسية والتابعة.

- سيتم إصدار البطاقات اللاتلامسية (لكِ وله) للعملاء الجدد، أما العملاء الحاليين، سيتم إصدار بطاقاتهم الجديدة في ميعاد التجديد أو حال طلب استبدال البطاقة.

- من خلال البطاقات اللاتلامسية ستتجنب المشتريات غير المقصودة، إذ يجب أن تكون البطاقة اللاتلامسية قريبة جدًا من ماكينة الدفع أثناء إتمام العملية عند الكاشير (مسافة 4 سم على الأكثر)، وفي حال وجود أكثر من بطاقة قريبة من ماكينة الدفع في نفس الوقت سيتم رفض المعاملة.

كيف تستخدم بطاقة كريدي أجريكول اللاتلامسية؟

تأكد من وجود علامة اللاتلامسية على بطاقتك وعلى ماكينة الشراء (نقاط البيع) لدى المحلات.

مرر بطاقتك أعلى ماكينة الشراء (نقاط البيع).

والبطاقات اللاتلامسية وسيلة جديدة من بطاقات الدفع الإلكتروني، وتطور للبطاقات التقليدية التلامسية، كل ما تتطلبه هو الاقتراب لمسافة معينة من جهاز القراءة، كماكينات الصراف الآلي، حيث تحتوى كل من البطاقات اللاتلامسية وجهاز القراءة على هوائي لاسلكي قصير المدى، وتتواصل الهوائيات لاسلكيًا باستخدام ترددات الراديو اللاسلكية، وبدلًا من إدخال البطاقة في جهاز القراءة يتم تمريرها قرب السطح الخارجي لجهاز القراءة.