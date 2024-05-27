تفاصيل طرح حق استغلال صالة ألعاب باستاد الإسكندرية في مزايدة عامة

أعلن استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، طرح حق استغلال صالة أسفل مدرج 6 كصالة للألعاب الرياضية المتعددة في مزايدة عامة.

وبحسب بيان استاد الإسكندرية اليوم، تقرر أن تكون قيمة التأمين المؤقت مبلغ 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

موعد جلسة استغلال صالة ألعاب باستاد الإسكندرية

وأشار البيان إلى أن المزاد سيعقد يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، في مقر إدارة التعاقدات بديوان عام محافظة الإسكندرية.

مكان الحصول على كراسة الشروط والمواصفات

وبحسب البيان، يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بديوان عام المحافظة خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، من التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.