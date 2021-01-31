انتشار بعوض بإثيوبيا وانتقل للسودان: يتسبب في وفاة 400 ألف شخص سنويا

أفادت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية، بأن هناك نوعًا جديداً من البعوض الذي كان حتى وقت قريب غير مرئي في القارة الأفريقية انتشر في مدن إثيوبية، ويتسبب بشكل رئيسي في نقل عدوى الملاريا التي تقتل 400 ألف شخص سنوياً.

وتدعى البعوضة Anopheles stephensi، وهي بعوضة الملاريا الرئيسية في الهند وقد تم اكتشافها لأول مرة في أفريقيا حديثاً، وانتقلت من المدن الإثيوبية، إلى المراكز الحضرية في السودان وجيبوتي.

وعلى الرغم من أن الملاريا كانت مرضًا ريفيًا، فإن انتقال هذا النوع إلى المدن يعني أن خطر الإصابة بالملاريا قد يرتفع قريبًا بالنسبة لسكان المدن أيضًا، وفقًا لباحثين من المركز الطبي لجامعة رادبود بهولندا ومعهد أرماور هانسن للأبحاث في إثيوبيا.

وأكدت الصحيفة أن هناك حوالي 60 نوعًا من البعوض يمكنها نشر الملاريا لدى البشر وتسبب الملاريا حوالي 400 ألف حالة وفاة كل عام.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من المخاطر المحتملة المرتبطة ببعض البعوض في عام 2019، وسلطت الضوء على أن الخلفية الجينية لها توفر مقاومة فعالة ضد فئات المبيدات الحشرية، مما يشكل تحديات محتملة لمكافحتها.

وقالت المنظمة إنها تعتبر انتشار هذا النوع من البعوض تهديدًا محتملاً رئيسيًا للسيطرة على الملاريا والقضاء عليها في إفريقيا وجنوب آسيا ودعت إلى التدخل الفوري.

تنتشر الملاريا في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، والبحر الكاريبي، وآسيا، وجنوب المحيط الهادئ. وينتقل المرض عن طريق لدغة بعوضة الأنوفيليس.

ويتسبب في حمى حادة، وقشعريرة، ومرض يشبه الإنفلونزا، وتتطور حتى تتسبب بالوفاة، وسجلت الصحة العالمية أكثر من 200 مليون إصابة بالمرض في عام 2012.