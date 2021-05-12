في لفتة إنسانية.. محافظ الفيوم يوقف موكبه لإسعاف مصاب بحادث سير

فى لفتة إنسانية، قرر محافظ الفيوم، محمد الأنصارى، توقف موكبه فى أحد الشوارع لتقديم المساعدة الطبية لشاب تعرض لحادث سير، حيث أظهرت عدة صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى المحافظ أثناء جلوسه على الأرض لتقديم الإسعافات الأولية لمواطن تعرض لحادث أثناء سيره بشارع أحمد شوقي، موجها باستدعاء سيارة إسعاف لنقله للمستشفى.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعى الأنصارى بالقائد المتميز والمحافظ الإنسان، ومن بين التعليقات: «ربنا يعينه ويساعده ديما يارب وعيد سعيد عليكم يارب يادكتور محمد»، «الاحترام والذوق والإنسانيه والتواضع الجم بارك الله فيك معالي الوزير المحترم الانسان وحفظك من كل سوء».

يشار إلى أن محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، تخرج من كلية الطب عام 2001 وعمل بخدمات نقل الدم لـ6 سنوات، وفى عام 2007 سافر ببعثة تابعة لوزارة الصحة ودرس خلالها ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة سنتين بالولايات المتحدة، وظل يعمل فى خدمات تابعة للإسعاف دون منصب لمدة عام.

وفى عام 2010 عمل الأنصاري بجانب الإسعاف على تطوير المجالس الطبية المتخصصة لوجود أزمات في العلاج على نفقة الدولة، كما تم تكليفه بالعمل مساعدا لرئيس هيئة الإسعاف، بجانب المجالس الطبية.

كما تم تكليف الأنصاري بملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة، وعقب عودته من الولايات المتحدة، تم تعيينه مساعد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ثم رئيسا للهيئة عام 2014 ثم تم تكليفه بالعمل محافظاً لسوهاج.