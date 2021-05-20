ضم مستشفى «نمرة 6» بالإسماعيلية للتأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مساء اليوم الخميس، أن الهيئة وافقت على تسجيل مستشفى «نمرة 6»، التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، بسجلات مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بالهيئة.

وقال رئيس هيئة الرقابة الصحية إن المستشفى نجح في اجتياز متطلبات تسجيل المستشفيات، الصادرة عن الهيئة، والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الاسكوا»، بناءً على الزيارة التقييمية التي قام بها فريق من الاعتماد والرقابة الصحية بعد تقدمها للتسجيل في مارس 2021.

وأضاف أن المستشفى يمكنه بذلك تقديم خدماته الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، إلى منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بإجمالي طاقة استيعابية 180 سرير، بمحافظات المرحلة الأولى للمشروع.

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل على تضافر جهود شركاء النجاح الأساسيين مع الهيئة من وزارة الصحة، والقطاع الخاص والمنشآت الطبية العسكرية، والمستشفيات الجامعية، إلى جانب المستشفيات التابعة للوزارات الأخرى، والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية، وهو ما سيحول الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع، ويضمن تحقيق التنافسية، وتنوع الخدمات العلاجية المقدمة، وكذلك تغطية كافة التخصصات الطبية التي يحتاجها المريض.

ومن جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة القناة تعكف على تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة، عبر تطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بالتوازي مع تطبيق أفضل معايير الجودة، وصقل خبرات العنصر البشري من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.

وأكد على أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ للعاملين بالهيئة وذويهم والمواطنين بمحافظات القناة الثلاث، ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية المتنوعة التي تحرص الهيئة على القيام بها، من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووافقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تسجيل مركزين تابعين لهيئة قناة السويس، وهما المركز الطبي بميدان الجمهورية بمحافظة الإسماعيلية، والذي يقدم خدماته لـ16 ألف أسرة، ويشمل معمل للتحاليل الطبية، و24 عيادة خارجية في تخصصات الأطفال والباطنة والجلدية والنفسية والعصبية والأسنان والأنف والأذن والنساء والتوليد والرمد، إلى جانب المركز الطبي الأولي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والذي يضم 6 عيادات خارجية باطنة وعظام ونساء وتوليد وجلدية وأنف وأذن ورمد.