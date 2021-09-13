6 دورات في اللغة العربية والمهارات الإعلامية للأئمة

تنظم وزارة الأوقاف، غدًا الثلاثاء، 6 دورات تدريبية لأئمة الوزارة في اللغة العربية والمهارات الإعلامية، بواقع 4 دورات في اللغة العربية، ودورتين في المهارات الإعلامية، وتبدأ الدورة التدريبية الأولى في اللغة العربية لـ 50 إمامًا مرشحًا من مديرية أسيوط، وذلك بكلية الآداب جامعة أسيوط، يليها باقي المحافظات الأخرى، والتي نرصدها خلال السطور التالية:

أسماء المشاركين في دورات الأوقاف بأسيوط

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها تفاصيل هذه الدورات وأسماء المشاركين فيها، وهم:

1- مالك عبد الجواد محمد

2- علي حسن أحمد عبد الرحمن

3- مصطفى أحمد عبد الحافظ محمد

4- سيد عبد الرحيم أحمد السيد

5- ياسر صلاح عبد المنعم

6- أحمد عرفة منصور

7- شحاتة أحمد عبد العال سيد

8- هاشم عبد المنعم سليم

9- علي أحمد جلال سيد

10- أشرف عبد المنعم علي

11- علي محمد محمد عبد الجواد

12- عاطف حسين جابر

13- خالد سيد حسن عبد الله

14- محمد عبد الرحيم محمد عبد الله

15- أشرف عطا شحاتة

16- محمد حجازى شيمى محمد

17- مصطفى حمدى عطا غنيمى

18- محمد عبد الرحمن محمد علي

19- عمر عبد الرحمن سلطان

20- مصطفى فراج محمد فراج

21- عطية محمد عطية

22- محمد عبد الغنى الحسينى

23- اسحاق شوكت حسين الهوارى

24- عاطف محمد عبد المجيد

25- مصطفى سيد محمد سلطان

26- رجب أحمد رجب متولى

27- محمد سعد محمد عبدالرحمن

28- ثروت علي محمد حسين

29- محمود أحمد عبدالحميد أحمد

30- أحمد مختار أحمد محمد

31- أحمد محمد علي عبدالحق

32- أحمد ابراهيم عبدالعليم هلال

33- محمود جمعه محمد عبدالظاهر

34- علي مصطفى علي

35- عبدالله محمود عبدالصبور

36- محمود سعد محمد عبدالرحمن

37- أحمد محمد سيد أحمد

38- رمضان رفعت عبدالرحيم حسين

39- محمود صالح عطا حسن

40- محمد مصطفى حسين أحمد

41- حمزه محمود أحمد علي

42- أحمد عبدالراضى طه عثمان

43- سيد محمود أحمد سيد

44- عبدالله أحمد كامل قرشى

45- مصطفى جمال مصطفى محمد

46- عزت نتعى مناع محمد

47- عبدالله مصطفى محمد طلبه

48- محمد رضوان عبدالجواد فرج

49- محمود سيد محمد جمعه

50- عمرو علم الدين ظريف

أسماء المشاركين في محافظة قنا

ثانيًا: عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لأئمة قنا يوم السبت الموافق 18 /9 /2021م ، لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية قنا، وذلك بمقر كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، وهم:

1- صالح بكرى أحمد عبد الرحمن

2- جمال عبد الحميد رزق عبد الله

3- حسن إسماعيل إبراهيم أحمد

4- محمد عبد الخالق محمد محمد

5- محمد عبد الوهاب أحمد محمد

6- اشرف احمد خليل

7- مصطفى محمد رضا

8- عمر فتحى حسن على

9- عبد الله محمد هريدى

10- باشا اعويس عباس باشا

11- طه أبو السعود ابراهيم

12- محمد سعد عبدالسلام

13- عبدالموجود محمد أحمد

14- مصطفى غزالى داود

15- جمعة حسن محمد

16- عبدالرسول أحمد مصطفى

17- شاذلي سيد أحمد

18- أحمد عبدالظاهر عبد السلام

19- حسين عبدالظاهر أحمد

20- عبدالرحيم محمد محمود

21- عمر عبده حمزه

22- عمرو ابراهيم محمد

23- وليد محمد عبد الرحمن

24- محمد عارف أبو زيد

25- سعيد محمد رسلان

26- عمر محمد عبدالحافظ

27- احمد حمادة محمد الصغير

28- عبدالصبور محمد احمد محمد

29- عبدالرحمن مصطفى محمد خيرى

30- حسام خلف محمد سليم

31- محمد علي محمد راضي

32- عبدالباسط عكاشه محمد

33- زكريا محمد علي

34- عبده عبدالستار مرسي محمد

35- عزت اسماعيل محمد

36- احمد محمد احمد محمود

37- محمد شحاته احمد

38- محمود عبد اللاه نوح

39- سليم جابر موسى

40- كمال السيد محمود

41- حسين كمال طايع عبد الحليم

42- سعيد حسن محمد عبد الرحمن

43- مصطفي بكري شيخون

44- محمد حسن محمد موسي

45- دندراوى مصطفى محمد على

46- أسامة جاد الرب محمود علي

47- سمير عبد الظاهر عبد المجيد

48- محمد عطية على

49- أسامة احمد محمد سقاو

50- منصور طاهر مصطفي اسماعيل

أسماء أئمة الغربية

ثالثًا: عقد دورة تدريبية في المهارات الإعلامية لأئمة الغربية يوم السبت الموافق 18 /9 /2021م ، لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية الغربية ، وذلك بكلية الآداب جامعة طنطا، وهم:

1- إبراهيم أحمد عطيه الكومي

2- إبراهيم السيد إبراهيم عبد الكريم

3- إبراهيم خليل عبد الجواد

4- أحمد عباده الشاعر

5- أشرف ابو بكر أبو شادي

6- أيمن محمود الصوفاني

7- سالم زكي الششتاوي الحلواني

8- سعد البيومي أبو عبدالله

9- عباس عبيد عباس شداد

10- عبد المنعم عبد القادر عبد المنعم

11- أحمد غازي أحمد الزياتة

12- حازم بكر حسن دربالة

13- محمد عبد العزيز عبد الهادى الأشقر

14- عبيدة رمضان أحمد البربري

15- شحاتة السيد أحمد عنوس

16- محمد سعد محمد حجاج

17- حسين على حسين حشاد

18- الحسن على حسين حشاد

19- ياسر شعبان السيد سعيد

20- السيد أحمد على المزين

21- محمد على البغدادي

22- إبراهيم محمد نمير

23- عبدالرحمن محمد عمار

24- محمد السيد مبارك

25- عمرو خليل زيدان

26- عبدالباسط السيد أحمد

27- محمد أحمد عبدالله

28- محمد على باشا

29- إبراهيم كمال خضر

30- علاء محمد الخضري

31- هشام محمد إبراهيم الخزرجي

32- محمد نزيه مبارك

33- عصام عبدالخالق قحيف

34- شاكر فرج أبوحليمة

35- كريم صلاح عبد المعطى

36- محمد ماهر خفاجي

37- على يوسف إبراهيم أبوالهيثم

38- أحمد شعبان الشبيش

39- محمد عزت حافظ

40- محمد على شمندي

41- يحي عبد الحميد سلوم

42- جمال عبد الحميد الشورى

43- سعيد أحمد أبو المكارم

44- محمد محمد السعيد

45- أحمد أبو اليزيد القمري

46- محمود حامد علام

47- رضوان عبد الله الشيخ

48- علي عبد الله أبو خضرة

49- محمود حامد سعيد

50- أحمد مهدي الشرقاوي

دورة المهارات الإعلامية لأئمة بني سويف

رابعًا: عقد دورة تدريبية في المهارات الإعلامية لأئمة بني سويف يوم الأحد الموافق 19 /9 /2021م ، لعدد 50 إمامًا مرشحًا من مديرية بني سويف، وذلك بكلية الإعلام جامعة بني سويف، وهم:

1- عبد الناصر طه أحمد سيد

2- حسن محمد رفاعي محمد

3- نادي علي سالم بدوي

4- محمود محمد أحمد سيد

5- فتحي علي حسن إبراهيم

6- أبو الخير سعد عبد الطيف خلف الله

7- أيمن محمد عبد الحميد عبد العزيز

8- شعبان محمد خليفة عبد النبي

9- عماد ربيع أحمد محمد

10- عصام هاشم أحمد محمد

11- سالم محمد خليفة عبد النبي

12- رمضان بدوي حسن جنيدي

13- عبد العظيم عبد العليم عبد القادر

14- على عيد على عبد المجيد

15- اسأمه محمود عبد الصمد حمزة

16- خليفة عبد الحليم إبراهيم علي

17- محمد فتحي أحمد محمد

18- ياسر فكري حسن عبد اللطيف

19- سيد حسين محمد حسين

20- حسن عبد العاطي عويس حسين

21- محمد طه محمود محمد

22- عباس أحمد عباس قرني

23- أحمد زين العابدين أبو سريع

24- مصطفي علي عويس علي

25- حامد عبد الفتاح عبد العزيز حزيفي

26- سيد عبد الفتاح إبراهيم عبد الجيد

27- محمد عيد حامد عباس

28- حمادة عمر محمد محمد

29- حسن علي سعيد سلام

30- مصطفى تمام حسن

31- محمد جابر محمد علي

32- محمود علي ميهوب حمودة

33- أحمد محمد أحمد محمد جاد الحق

34- سيد عبد القادر محمد علي

35- ماجد معوض مبروك

36- رزق رجب عبد الموجود

37- محمود شعبان محمد محمد

38- محمد محمد عبد القادر إسماعيل

39- عبد الرحمن عبد العاطي عبد التواب

40- مصطفى علي عبد الغنى

41- طه محمد زين العابدين محمد

42- محمود ناصر محمد عبد الوهاب

43- طارق محمود حسين محمد

44- عبد الله كامل إبراهيم عبد المجيد

45- سعيد حسن حميدة حسن

46- عبد الحميد شاكر حميدة حسين

47- طلعت أحمد أحمد أبو زيد

48- أحمد أنس محمد أحمد

49- أحمد عابدين محمد عيس

50- أحمد عبد الله عبد الله محمد

أسماء أئمة البحيرة

خامسًا: عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لأئمة البحيرة يوم الاثنين الموافق 20 /9 /2021م ، لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية البحيرة، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور جامعة الأزهر، وذلك بقاعة مسجد ناصر بدمنهور، وهم:

1- عبد العزيز السيد عبد العزيز

2- عمار إبراهيم علي إبراهيم

3- محمد سعداوي عبد الحليم المصري

4- أحمد إبراهيم جابر حبيب

5- أحمد السعدني الور

6- كمال الدين شوقي الحوفي

7- أسامة عاطف عبد الحميد محمد

8- سلامه حماد عبد العاطي

9- ربيع منصور عبد الباري

10- باسم نصر محمد فراج

11- عماد أنور إبراهيم عبد الجواد

12- سعيد أحمد طعيمه

13- الصافي سعد عبد الرحمن عبد الخالق

14- إسلام عبد المجيد عبد الله ناصر

15- رضا سعد إبراهيم الدرس

16- جابر حمزة إسماعيل عياد

17- علواني محمد علواني عطية

18- أحمد سعيد يوسف مصري

19- محمد مرسي علي حبالة

20- محمد سعيد عبد الله العريبي

21- أحمد صلاح محمود عبد الغني

22- رجب سالم عبد الحكيم عبد الجليل

23- حلمي أحمد عبد الفتاح العربي

24- محمد محمود أحمد ناصف

25- أحمد فايز عبد الوارث دربالة

26- محمد علاء عبد الكريم السماحي

27- حسين مصطفى حسين أحمد

28- أحمد حامد موسى أحمد

29- صبري عبد الجليل سعد عبد الجليل

30- أحمد عبد العاطي طيلون

31- عبد الله محمود السقيلي

32- محمد إبراهيم سليمان

33- محمد إبراهيم جاد حسن

34- فرحان فايز عوض

35- محمود التهامي عوض

36- رجب رمضان ناموس

37- نبيل عبد النبي محمود عوض

38- نبيل فؤاد إبراهيم جاهين

39- حسام عبد المالك عبد الله

40- عبد المجيد جمعة كامل عكاشة

41- محمود إسماعيل يوسف مقرب

42- إبراهيم جمال محمد النعيري

43- إبراهيم أحمد عبد الرحيم هنه

44- أشرف فرحات عبد الحميد أبوركبة

45- فرج عبد الستار فرج خزيم

46- أحمد محمد على السقا

47- أحمد صبحي محمد عياد

48- محمد مسعود عبده

49- ناجح أنور خليل إبراهيم

50- أحمد سعد إسماعيل أحمد

دورة اللغة العربية

سادسًا: عقد دورة تدريبية في اللغة العربية لأئمة أسوان يوم الاثنين الموافق 20 /9 /2021م ، لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية أسوان ، وذلك بالتعاون مع جامعة أسوان بمقر كلية الزراعة ، وهم :1- أبوالفضل خليفة أبوالفضل محمد

2- أحمد إبراهيم محمد عمر سنبل

3- أحمد إسماعيل محمد مرسي 4- أحمد سعيد حسن أحمد

5- أحمد عامر رمضان حامد

6- أحمد مبارك محمد مبارك

7- أحمد محمد محمد حماد

8- عبدالرحيم عطيتو عبدالرحيم سليمان

9- عبدالله شعبان ربيعي حسن

10- عمر سعد الله سيد متولي

11- محمد بدري محمد حسين

12- محمد عبد النعيم محمود عبدالمنعم

13- محمد مصطفى إبراهيم أحمد

14- محمود هارون أبو الحسن محمد

15- يوسف حسن سيد محمد

16- أبو الفضل محمد عامر مصطفى

17- أحمد محمد أبو ضيف أحمد

18- أحمد محمد محمد إبراهيم

19- حازم مصطفى أحمد على

20- حسين مصطفى عبدالرازق حسين

21- رجب عبدالمجيد أحمد ادريس

22- شوقي ظهري محمد أيوب

23- عبد الرازق أحمد شاذلي محمود

24- محمود فكرى معراجي طه

25- محمود مصطفى أحمد محمود

26- الشاذلي طلحه محمد أحمد

27- أحمد عبدالراضي محمد أحمد

28- رمضان أمين حامد عبدالله

29- عبدالرحمن محمد ذاكر محمد

30- عبدالسلام صالح عبدالسلام أحمد

31- عبدالله محمود عبدالله حسن

32- على عبد العاطي إبراهيم حسين

33- محمد جاد محمد مغربي

34- محمد حامد أحمد محمد

35- محمد سعد أحمد حسن

36- محمد علي أبوالوفا جبريل

37- محمد محمود محمد محمد حسن

38- محمود إبراهيم على حسين

39- محمود عويس أحمد حسين

40- يسن عبدالفتاح عبدالعاطي بسطاوي

41- حازم إبراهيم حسن أحمد

42- حسن سليم على محسب

43- سليمان أحمد سليمان أحمد

44- سيد عبدالوهاب السيد ركابي

45- عاصم عبدالباقي محمد حسين

46- عبدالعزيز دسوقي أبودوح عبد الراضي

47- عبدالله محمود سنوسى جندي

48- محمد منصور عبدالحليم مخلوف

49- محمود أحمد الطيري إبراهيم

50- محمود سايح محمد الصغير محمد