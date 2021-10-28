مفاجأة.. كريم بامبو يغيب 3 أشهر عن البنك الأهلي بسبب المنشطات

فجر مصدر مسؤول داخل نادي البنك الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، تخص عدم مشاركة كريم بامبو لاعب الزمالك السابق في المباريات، خاصة أن اللاعب جلس بمدرجات ملعب بتروسبورت في أولى مباريات الدوري أمام طلائع الجيش، ولم يشارك رغم من عدم إصابته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كريم بامبو لا يشارك في المباريات بسبب المنشطات، فعند التحليل تم اكتشاف أن اللاعب حصل على علاج بالخطأ يخص المنشطات ولم يكن يعرفه نهائيًا، فتم استبعاده من المباريات».

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