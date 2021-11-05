كيفية حماية تابلت أولى ثانوي 2021 قبل استلامه بأيام؟

تعامل الطلاب اليومي من خلال جهاز التابلت لتلقي دروسهم عبره، يدفع الكثير من أولياء الأمور للبحث عن كيفية حماية تابلت أولى ثانوي 2021، حتى لا يتعرض للتلف، وذلك بعد أن حددت بعض المدارس الثانوي الأسبوع المقبل 7 نوفمبر الجاري بدء مواعيد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث خصصت المدارس يوما لكل صف دراسي لتسليم الأجهزة للطلاب، على أن يكون هذا الجهاز مسؤولية الطالب في حالة تلفه أو فقدانه.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض لـ الطلاب كيفية حماية تابلت أولى ثانوي 2021.

كيفية حماية تابلت أولى ثانوي 2021

1- يجب على الطالب استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التاب حتى لا يتلف.

2- يجب غلق «التابلت» في وقت عدم الحاجة إليه حفاظًا على عمر البطارية.

3- لا تحاول فتح «التابلت» أو إجراء صيانة له خارج مراكز صيانة Samsung.

4- لا تقم بتركيب شاشة حافظة Protector حتى لا تؤثر على المدى البعيد على قدرة الـTouch.

5- الغرض من التابلت تعليمي في الأساس وكل التطبيقات والإمكانيات التي تم غلقها هي للحفاظ على هذا الغرض، لذلك جرى برمجته بصورة أساسية للأغراض التعليمية وعلى بنك المعرفة المصري ومحرك البحث العلمي discovery.

6- الحفاظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور.

7- الحفاظ على «التابلت» فهو ملكك وهدية مقدمة من الدولة إليك وستكون الاختبارات عليه وبواسطته.

8- في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز «بما لا يسمح بإصلاحه» خلال المرحلة الثانوية «3 سنوات» يمكن للطالب أو المعلم الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه مصري أو أن يشتري «كحل بديل» وثيقة تأمين عند الاستلام والتي تمنحه جهازًا بديلًا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي «مع مراعاة شروط شركة التأمين».