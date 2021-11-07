بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بطريق حوش عيسى أبو المطامير، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة في أنحاء الجسم، بنطاق ذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة.

فحص المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من بدر رجب محمد، 49 عاما، مقيم في الرحمانية، مصاب لكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود هنداوي محمد، 52 سنة، ومقيم في أبو المطامير، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل

كما أصيب شخصان آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الكيلو 133 تجاه اسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح وكسور متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من محمد عبد الستار سعيد، من السادات، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وجروح بالرأس، ومحمد حسن أحمد، 19 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وسحاجات بالوجه، وتم عمل الاجراءات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.