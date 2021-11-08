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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الإثنين 08 نوفمبر 2021
برج الأسد

برج الأسد

الظهور بشكل أنيق والتحدث عن نفسه، يعدان أبرز صفات مولود برج الأسد، كما أن هذا البرج يتميز بأنه قوي ومسيطر، يفرض شخصيته على الأشخاص المحيطين به، كما أنه يتمسك برأيه لتنفيذ ما يرغب به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزلك السادس يضع على عاتقك الكثير لتنجزه، وتتألق موهبتك في إدارة ما عليك من واجبات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك الكواكب بألا تبالغ اليوم في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو. 

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