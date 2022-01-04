المركز الطبي المصري بجوبا يرعى والدة طالبة بالأزهر.. استجابة لـ«الطيب»

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تقديره لسرعة تجاوب المركز الطبي المصري الذي أنشأه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجوبا عاصمة جنوب السودان، مع الحالة الإنسانية الخاصة بوالدة طالبة وافدة للدراسة بجامعة الأزهر من تلك الدولة، وذلك بعد مطالبة فضيلة الإمام الأكبر المركز لتبني حالة هذه الأم، حفاظا على مستقبل الطالبة، التي كانت مجبرة على ترك الدراسة والعودة لبلدها لرعاية والدتها.

استجابة المركز الطبي المصري في جوبا

كانت الطالبة سهام أباكار إدريس، الطالبة بجامعة الأزهر، والوافدة من دولة جنوب السودان، ناشدت فضيلة الإمام الأكبر بالموافقة على تأجيل دراستها لتتمكن من العودة إلى بلدها لرعاية والدتها المريضة، وهو الطلب الذي لاقى استجابة فورية من فضيلته بأن وجَّه المختصين في الأزهر للتواصل مع المركز الطبي المصري في جوبا مباشرة للتدخل وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لوالدتها، وجاءت استجابة المركز بسرعة على القيام بهذه المهمة الإنسانية على الوجه الأكمل، ما أعطى للطالبة الفرصة لاستكمال دراستها والاطمئنان على والدتها.

مجالات إنسانية بالدول الأفريقية

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده في دعم المجال الطبي وغيره من المجالات الإنسانية بالدول الأفريقية الأكثر احتياجا، ما كان له عظيم الأثر في إعادة مصر إلى عمقها الإفريقي، وتعزيز مكانتها في نفوس أبناء القارة الإفريقية.